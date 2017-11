‘Als Lozano Braziliaans was geweest, had hij voor Real gespeeld’

Mexico remiseerde vrijdagavond met 3-3 tegen België en deed dat met dank aan Hirving Lozano. De aanvaller van PSV speelde een uitstekende wedstrijd en scoorde twee keer. Pável Pardo is onder de indruk van de prestaties van de 22-jarige Chucky.

“Als Lozano Argentijns of Braziliaans was geweest, dan had hij allang voor Real Madrid gespeeld. Dat is de waarheid”, aldus de 41-jarige oud-middenvelder, die 148 interlands speelde en uitkwam voor onder meer CF América en VfB Stuttgart. Hij kreeg in de televisiestudio bijval van de 71-jarige oud-aanvaller Enrique Borja.

“Als andere spelers zo spelen, waar dan ook ter wereld, dan prijzen we hen de hemel in. Deze doelpunten van El Chucky gaan de wereld over. Hij is een buitengewone voetballer en daar heeft zijn nationaliteit niets mee te maken”, aldus Borja. “Ik denk dat hij snel transfereert”, voegde middenvelder en voormalig PSV’er Andrés Guardado daaraan toe. De linkspoot komt tegenwoordig uit voor Real Betis.

“Ik denk dat PSV hem ook met dat idee in het achterhoofd heeft gekocht, om Lozano één of twee jaar te houden en om hem vervolgens door te verkopen aan een club in een meer competitieve competitie”, aldus Guardado. Lozano, negentienvoudig international, maakte tot dusverre tien doelpunten in twaalf officiële wedstrijden voor PSV en ligt nog tot medio 2023 vast in Eindhoven.