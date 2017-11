Benatia belt op veld met koning: ‘Oprecht patriottisme van de spelers’

De nationale ploeg van Marokko plaatste zich zaterdagavond na een 0-2 overwinning op Ivoorkust voor het WK en na afloop werd de selectie gefeliciteerd door Mohammed VI, ofwel Sidi Mohamed ben Hassan el-Alaoui. Aanvoerder Medhi Benatia van Juventus belde, terwijl hij van het veld afliep, met de koning van Marokko.

De monarch zei met ‘trots en vreugde’ naar de kwalificatiereeks van De Leeuwen van de Atlas te hebben gekeken en feliciteerde de spelers, technische- en medische staf en alle andere betrokkenen bij de nationale ploeg. Hij sprak over ‘uitstekende prestaties, een hoge mate van sportiviteit en competitiviteit’ en ‘oprecht patriottisme’ van de spelers. “De hoop is gewekt voor het behalen van vergelijkbare prestaties van vorige generaties”, zei hij.

Ook bij bondscoach Hervé Renard was de euforie logischerwijs groot: “We hebben deze kwalificatie verdiend. Ik bedank de spelers voor hun zelfopoffering in de wedstrijden. Ik heb hen in de bespreking verteld dat er generaties zijn geweest die WK’s hebben meegemaakt (1986, 1994 en 1998, red.) en dat het tijd was om nieuwe geschiedenis te schrijven. Dat hebben ze briljant gedaan. Dit zijn onvergetelijke momenten en ik ben dankbaar dat ik die mag meemaken.”

Toen de verslaggever vroeg welk land hij sowieso wil treffen in Rusland, zei de 49-jarige Fransman: “We willen helemaal niemand ontlopen, maar persoonlijk tref ik graag Frankrijk. Het zou een geweldige eer voor mij zijn om in dezelfde groep te zitten als de Franse ploeg.” Marokko plaatste zich in Abidjan voor de vijfde keer in de geschiedenis voor het WK en voor het eerst sinds 1998. Renard staat overigens sinds februari 2016 voor de groep bij De Leeuwen van de Atlas.