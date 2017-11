Isco blinkt uit bij Spanje: ‘Het beste van hem moet nog komen’

De nationale ploeg van Spanje boekte zaterdagavond een 5-0 overwinning op Costa Rica en Isco was een van de uitblinkers in Málaga. De aanvallende middenvelder maakte de negentig minuten echter niet vol, want hij werd na ruim een uur spelen vervangen door Marco Asensio. Isco was na een duel met Kendall Watson geblesseerd geraakt aan het linkerdijbeen en moet het duel met Rusland waarschijnlijk missen.

“We hebben hem eruit gehaald omdat hij tegen Girona ook al een tik had gekregen. We zullen zien hoe het gaat”, zei trainer Julen Lopetegui na afloop. “Het beste van Isco moet nog komen. Hij heeft zich met zijn spel intussen geschaard bij de wereldtop. Hij presteert constant op het hoogste niveau en dat lukt hem door zijn kwaliteiten én zijn mentaliteit.”

Álvaro Morata sloot zich bij de woorden van de bondscoach aan: “Hij is een fenomeen en dit is zijn thuis, zijn omgeving”, doelde de spits van Chelsea op La Rosaleda. “Als hij gelukkig is, dan zijn wij dat ook. Zijn blessure? Ik geloof dat het slechts een tik was.” Spanje neemt het komende dinsdag op tegen het gastland van het WK van volgend jaar zomer.