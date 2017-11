Heynckes geeft advies over Robben: ‘Hij is op zijn 33ste beter dan ooit’

Jupp Heynckes acht een contractverlenging bij Bayern München voor zichzelf uitgesloten, maar hoopt wel dat de club werk maakt van een langer verblijf van Arjen Robben. In gesprek met Die Welt adviseert de trainer de clubleiding om Robben een nieuw contract aan te bieden. De huidige verbintenis van Robben loopt na dit seizoen af.

Robben is zelf nog niet bezig met zijn toekomst, heeft hij meermaals laten weten. Volgens Heynckes zou Bayern wél bezig moeten zijn met de toekomst van Robben. "Arjen heeft weer plezier in het voetballen. Ik vind hem op zijn 33ste beter dan ooit", vertelt de 72-jarige oefenmeester. "Hij is een geweldig voorbeeld voor jonge spelers die carrière willen maken. Veel spelers hebben talent, maar niet iedereen weet hoe je je gedraagt als een professional."

"Je hoeft tegen Arjen niet te zeggen dat hij de oefeningen op honderd procent moet doen. Dat doet hij toch wel. Je moet hem eerder juist een halt toeroepen", vervolgt Heynckes. "Hij is een unieke speler, die alles over heeft voor zijn werk. Arjen hoeft niet meer te voetballen voor het geld. Hij doet het omdat hij ervan geniet." Robben kwam een week geleden nog tot scoren tegen Borussia Dortmund (1-3 zege). Hij werd met zijn 93ste treffer de meest scorende Nederlander ooit in de Bundesliga en de meest scorende buitenlander in dienst van Bayern.