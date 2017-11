Spanje walst met magistrale David Silva over WK-deelnemer heen

Spanje heeft de oefenwedstrijd tegen mede-WK-ganger Costa Rica moeiteloos omgezet in een zege. In La Rosaleda in Málaga werd het 5-0 voor de Zuid-Europeanen, dankzij treffers van Jordi Alba, Álvaro Morata, David Silva (2x) en Andrés Iniesta. Vooral Silva, die met zijn 35ste interlandgoal de top vier van Spaanse doelpuntenmakers binnendrong, maakte indruk met zijn optreden.

Julen Lopetegui is de tweede bondscoach ooit van Spanje die in zijn eerste 15 duels ongeslagen bleef (Luis Aragones heeft het record met 25 duels). Het kostte Spanje zaterdag weinig moeite om de ongeslagen reeks te verlengen; al na vijf minuten keek Costa Rica tegen een achterstand aan. Vanaf de rechterflank bracht David Silva de bal in het strafschopgebied en bij de tweede paal stond Jordi Alba klaar om verwoestend uit te halen. Het was eenrichtingsverkeer en Spanje bleef de druk opvoeren. Costa Rica leek de storm te overleven, maar halverwege de eerste helft viel de 2-0 toch.

Spanje, met debuterend doelman Kepa Arrizabalaga tussen de palen, verdubbelde de marge dankzij een intikker van Álvaro Morata. Na voorbereidend werk van Alba, David Silva en Andrés Iniesta verwerkte keeper Keylor Navas een voorzet niet goed, waardoor Morata van dichtbij kon binnentikken. De kansen stapelden zich op voor de gastheer, maar mede omdat keeper Danny Carvajal knap redding bracht op een inzet van Morata, bleef het in de eerste helft bij 2-0. Spanje opereerde geduldig en speelde de bal comfortabel rond in de eerste helft, in de zoektocht naar een opening.

In de tweede helft werd die opening vaak gevonden. Silva maakte er 3-0 van met een schot in de korte hoek, nadat de bal voor zijn voeten opdook, en kreeg ook de 4-0 op zijn naam. Bij dat doelpunt was het wel volledig zijn eigen werk: de middenvelder ontfutselde Bryan Oviedo de bal met een feilloze tackle, stormde af op het doel van Carvajal en haalde doeltreffend uit. Via een afstandsschot van Iniesta, die veel meters mocht maken op het middenveld en vervolgens de linkerhoek vond, werd het 5-0. In de slotfase kreeg Costa Rica wat ruimte om te voetballen, maar de bezoekers bleken niet in staat om daar iets mee te doen.