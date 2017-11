Euforie bij Marokko: ‘Sofyan ligt nu vast, hij heeft nu handboeien om’

Sofyan Amrabat loste zaterdagavond een kleine tien minuten voor het einde van de wedstrijd tussen Marokko en Ivoorkust Hakim Ziyech af en de middenvelder van Feyenoord maakte zo zijn eerste officiële minuten voor het Noord-Afrikaanse land. De Leeuwen van de Atlas verzekerden zich met een 0-2 overwinning in Abidjan voor een ticket voor het WK in Rusland en Amrabat verwacht een gekkenhuis in Marokko.

“Het wordt een enorm feest in Marokko. We worden gehuldigd en gaan waarschijnlijk ook nog naar de koning. Ik moet het allemaal nog een beetje laten bezinken. Ik heb al beelden gezien wat er in Marokko gebeurt, echt een gekkenhuis. Het is heel bijzonder en ik ben supertrots”, reageerde hij in gesprek met de NOS.

Sofyan mocht in de tweede helft aan zijn warming-up beginnen en kreeg van broer Nordin Amrabat, die door bondscoach Hervé Renard in de basisopstelling was gezet, al een hint dat hij weleens zijn debuut zou gaan kunnen maken: “Hij gaf mij even een knipoog en zei dat ik een goede warming-up moest doen omdat ik er waarschijnlijk in zou komen. We hebben een mooie band.”

Nordin Amrabat kijkt eveneens uit naar de terugkomst in Marokko: “Mensen staan daar te wachten, met vlaggen, met trompetten, met trommels... Dat wordt een gekkenhuis. Prachtig om mee te maken”, liet hij weten aan FOX Sports. De aanvaller van Leganés is eveneens blij dat er met het officiële debuut van zijn broertje definitief een einde is gekomen aan de geruchtenstroom rond de interesse van het Nederlands elftal in de Feyenoorder: “Sofyan ligt nu vast, hij heeft nu handboeien om.”