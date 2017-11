Denen en Ieren in Dublin op zoek naar beslissing na bloedeloze remise

Denemarken en Ierland zijn zaterdagavond in de eerste wedstrijd van hun tweeluik om te bepalen wie volgend jaar zomer naar het WK mag niet verder gekomen dan een 0-0 gelijkspel. De beste kansen in het Telia Parken in Kopenhagen waren voor de thuisploeg, die er echter niet in slaagde om het net te laten bollen. De beslissing valt dinsdag, als Ierland in het Aviva Stadium in Dublin de gastheer is.

Bondscoach Age Hareide liet onder meer Viktor Fischer en Lasse Schöne op de bank beginnen, terwijl hij in zijn basisopstelling wel plek inruimde voor bekende namen als Christian Eriksen en, de vanwege een gebroken pols met gips spelende, Nicolai Jörgensen. Het was echter niet de spits van Feyenoord, maar zijn kompaan voorin Andreas Cornelius die voor het eerste grote gevaar zorgde. De spits van Atalanta had de bal nadat Darren Randolph een poging van Jens Larsen keerde voor het inschieten, waarna Randolph met wat geluk ook de tweede keer op de goede plek stond.

De grootste kans van de eerste helft kwam na ruim een halfuur spelen opnieuw uit een rebound. Pione Sisto leek echter te schrikken van de mogelijkheid die hem geboden werd en mikte net naast. Een paar minuten voor de onderbreking lieten ook de bezoekers zich voor de eerste keer van hun gevaarlijkste kant zien: Cyrus Christie mocht na een knappe actie uithalen en zag tot zijn teleurstelling hoe Kasper Schmeichel met een goede redding reageerde.

Eriksen dacht na de onderbreking na een vermeende handsbal van Harry Arter aanspraak te kunnen maken op een penalty, maar kreeg geen medewerking van scheidsrechter Milorad Mazic. Ierland hanteerde net als in de eerste helft ook in de tweede bedrijf veelvuldig de lange bal in de ijdele hoop zo gevaar te kunnen stichten, terwijl Denemarken na rust eveneens nauwelijks gevaarlijk werd. Met Nicklas Bendtner binnen de lijnen ging de thuisploeg in de slotfase nog op zoek naar een treffer, maar het was een andere invaller die voor het laatste gevaar zorgde. Yussuf Poulsen mocht rond de penaltystip inkoppen en zijn poging kon maar net gekeerd worden door Randolph.