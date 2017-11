‘AS Roma kijkt rond bij Chelsea en Man United voor vervanger Karsdorp’

AS Roma rekent voorlopig niet meer op Rick Karsdorp. De rechtsback werd eind vorige maand geopereerd aan zijn linkerknie, nadat hij zijn voorste kruisband afscheurde tijdens zijn competitiedebuut. Het is nog niet bekend hoelang Karsdorp exact uit de roulatie is, maar technisch directeur Monchi kijkt volgens de Italiaanse pers al naar eventuele vervangers.

Matteo Darmian en Davide Zappacosta zijn twee van de doelwitten voor de winterse transferperiode. De Italiaanse rechtsback van Manchester United werd in de zomer ook al in verband gebracht met Roma, maar bleef toen langer op Old Trafford. Dit seizoen kwam hij echter pas driemaal in actie in de Premier League. Vorige maand sloot Darmian een rentree in de Serie A niet uit. "Als er zich in de toekomst een kans voordoet om terug te keren, zal ik daarover nadenken", gaf de ex-speler van Torino en AC Milan aan.

Naar verluidt heeft Roma al een aanbod gedaan voor Darmian. Zappacosta, een minder waarschijnlijke optie, kwam deze jaargang vijfmaal in actie bij Chelsea. In de zomer kwam hij enkele minuten voor het sluiten van de zomerse transfermarkt voor minstens 28 miljoen euro over van Torino. Eerder werd Roma overigens ook al in verband gebracht met Sime Vrsajlko van Atlético Madrid en Aleix Vidal van Barcelona. Op dit moment is Alessandro Florenzi de vaste rechtsback van trainer Eusebio Di Francesco.