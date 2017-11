Feest voor Marokko: ‘Geweldig! We kunnen ons verheugen op de zomer’

Marokko heeft zich voor het eerst deze eeuw geplaatst voor een WK. De ploeg van Herve Rénard won zaterdag met 0-2 van Ivoorkust en eindigde als ongeslagen koploper in de kwalificatiepoule. Khalid Karami, verdediger van Excelsior met Marokkaanse roots, is dolblij met de prestatie. "Het is ons eindelijk gelukt."