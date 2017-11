‘Het is de intentie om in ieder geval tot de zomer bij Ajax te blijven’

Matthijs de Ligt beleefde vorig seizoen zijn grote doorbraak bij Ajax en de jonge verdediger wordt inmiddels al stevig in verband gebracht met een vervolgstap. Barcelona zou van de achttienjarige stopper een belangrijk doelwit voor januari hebben gemaakt, zodat de Catalanen andere gegadigden uit de Europese top voor kunnen zijn.

De Ligt verlengde zelf onlangs zijn contract in Amsterdam tot medio 2021 en zaakwaarnemer Barry Hulshoff geeft aan dat een winters vertrek van de verdediger geen zekerheid is: “Het is de intentie om in ieder geval tot de zomer bij Ajax te blijven”, laat de belangenbehartiger weten in een reactie aan Ziggo Sport.

Aad de Mos denkt dat De Ligt er goed aan zou doen om nog een paar jaar bij Ajax te blijven: “Ik denk dat hij in potentie heel veel goede dingen heeft die internationaal gevraagd worden. Door ervaring en door specifiek te trainen, wat hij al doet, kan hij bepaalde zwakheden die hij nog heeft, dat is vooral het kopspel, ballen vanaf de zijkant, zijn wendbaarheid, verbeteren. Ik denk dat als hij nog twee jaar bij Ajax blijft, hij nog meer begeerd zal worden door de Europese top.”

Barcelona heeft zich volgens Mundo Deportivo inmiddels bij Ajax gemeld om te informeren naar de beschikbaarheid van De Ligt, die in het Camp Nou klaar gestoomd moet worden als opvolger van Gerard Piqué. Directeur spelersbeleid Marc Overmars zou zijn oude club echter hebben laten weten dat Ajax niet bereid is om mee te werken aan een vertrek van de verdediger.