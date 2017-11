‘Evra wil het niet zo laten eindigen, er hebben al veel clubs contact gezocht’

Patrice Evra kreeg vrijdag van de UEFA te horen dat hij wegens het tegen het hoofd trappen van een supporter zeven maanden geschorst wordt voor alle competities van de Europese voetbalbond. Olympique Marseille maakte daarna bekend dat de club het contract van de linksback vanwege het incident voorafgaande aan het Europa League-duel tegen Vitoria Guimarães heeft ontbonden, waardoor Evra per direct op straat staat.

De schorsing van de UEFA geldt echter niet voor nationale competities en de 36-jarige Evra lijkt niet van plan om zijn loopbaan op deze manier tot een einde te laten komen: “Hij weet dat hij een fout heeft gemaakt, maar zijn loopbaan houdt hier niet op”, vertelt zijn zaakwaarnemer Federico Pastorello in gesprek met La Gazzetta dello Sport. “Hij wil niet op deze manier zijn voetbalschoenen aan de wilgen hangen. Fysiek is hij sterker dan vijf of zes jaar geleden en er hebben al veel clubs contact gezocht.”

Een van de clubs die in verband wordt gebracht met de transfervrije Evra is Napoli, dat onlangs Faouzi Ghoulam weg zag vallen met een zware knieblessure. Pastorello geeft echter aan dat het onwaarschijnlijk is dat zijn cliënt aan de slag zal gaan bij i Partenopei: “Patrice ziet zichzelf na zijn jaren bij Juventus niet terugkeren naar de Serie A. We sluiten niets uit, zelfs Napoli niet, maar ik denk dat het ingewikkeld zou worden.”