‘Barcelona heeft een geweldig team, maar wij ook en ik ben hier gelukkig’

Clément Lenglet beleefde vorig seizoen zijn doorbraak bij Sevilla en de 22-jarige verdediger is deze voetbaljaargang een vaste waarde in het team van trainer Eduardo Berizzo. De prestaties van de Fransman zijn ook elders in Spanje niet onopgemerkt gebleven en Lenglet is zich bewust van de interesse van Barcelona.

“Zij hebben een geweldig team, maar dat heeft Sevilla ook en ik ben hier gelukkig. We zullen zien wat er in de toekomst gaat gebeuren, maar ik ben voor nu gefocust op LaLiga en de Champions League met Sevilla”, laat de verdediger, die begin dit jaar voor vijf miljoen euro werd overgenomen van AS Nancy, weten via de officiële kanalen van los Rojiblancos. “Ik voel me alsof ik hier gewend ben. Ik probeer Spaans te spreken, de stad is geweldig en ik ben blij met de minuten die ik krijg en de wedstrijden die ik mag spelen.”

Sevilla kent een wisselvallige start van het seizoen met dikke nederlagen tegen Spartak Moskou in de Champions League en Valencia in de competitie. De laatste competitiewedstrijd voor de interlandonderbreking tegen Barcelona ging met 2-1 verloren in het Camp Nou: “De sfeer in de kleedkamer is goed. We hadden eerder een slechte week met drie nederlagen, maar we hebben ons vermand en daarna drie wedstrijden op rij gewonnen. Ik denk dat de wedstrijd tegen Barcelona speciaal was omdat het een moeilijk team is om tegen te spelen, zeker in hun eigen stadion, maar we werken allemaal hard en we proberen beter te worden.”