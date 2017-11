Toivonen niet bezorgd om gebroken neus Bonucci: ‘Ja, welkom in Zweden’

Ola Toivonen lijkt zich niet schuldig te voelen over zijn elleboogstoot aan Leonardo Bonucci in de wedstrijd tussen Zweden en Italië van vrijdagavond (1-0). De aanvaller van de Scandinaviërs brak de neus van Bonucci en bleef, tot woede van Bonucci, onbestraft. "Ja, welkom in Zweden. Dat kan gebeuren", reageert Toivonen een dag later in gesprek met Fotbollskanalen.

"We zeiden van tevoren dat we vroeg de duels wilden winnen", geeft de voormalig PSV'er aan. Bonucci liet zich na de wedstrijd zeer kritisch uit over de arbitrage. "Een scheidsrechter met meer karakter had op z'n minst een Zweedse speler van het veld gestuurd. Toivonen brak mijn neus na dertig seconden en had weggestuurd moeten worden. Veel anders kun je daar niet over zeggen."

Voor Zweden was het een succesvolle avond. In het land wordt de vergelijking getrokken met de 2-1 zege op Frankrijk in de kwalificatiereeks, maar volgens Toivonen speelde Zweden toen beter. "We hadden nu niet zoveel balbezit als toen en we waren niet zo beheerst. Maar er speelt meer mee. Dit was de eerste wedstrijd van een tweeluik en het grasveld was niet zo goed als tegen Frankrijk. Maar daar gaan we niet over klagen." Maandag wacht in San Siro het weerzien tussen beide landen.