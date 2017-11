‘Hij moet Arsenal verlaten voor een club als AC Milan of iets in die richting’

Als Jack Wilshere met Engeland naar het WK 2018 wil, moet hij Arsenal zo spoedig mogelijk verlaten. Dat is althans de conclusie van Paul Merson, die vindt dat de middenvelder het best verhuurd kan worden aan een buitenlandse club. Volgens Merson is de situatie van Wilshere onder Arsène Wenger te onzeker en kan hij het best verkassen naar een grote club uit het buitenland.

Dit seizoen heeft Wilshere slechts 25 minuten competitievoetbal in de benen. Bondscoach Gareth Southgate riep hem daarom niet op voor het oefenduel met Duitsland van vrijdag (0-0). Merson, zelf 21-voudig international, vraagt zich bovendien af of Wilshere in de Premier League op de juiste manier wordt ingezet. "Jack heeft het hele vorige seizoen bij Bournemouth als nummer tien gespeeld. Dat is niet de manier waarop Engeland speelt. Toen we met een nummer tien speelden, was dat Dele Alli of Adam Lallana. Ik zie Jack niet als een nummer tien. Ik denk dat hij dieper hoort te spelen, maar dat doet hij niet. Je zou aan Arsène Wenger moeten vragen waarom dat is."

"Gareth Southgate heeft Jack Cork opgeroepen, die ik ook een goede speler vind. Maar Jack Wilshere moet een transfer maken. Wenger zegt weliswaar dat een fitte Wilshere in de Engelse selectie zit, maar dan moet je wel spelen bij Arsenal", benadrukt Merson bij Sky Sports. In de zomer van 2016 gaf Wilshere een verhuur aan Bournemouth nog de voorkeur boven een seizoen bij AC Milan. Volgens Merson was dat geen goede keuze. "Ik denk dat het buitenland beter bij zijn speelstijl past. Anders gaat hij naar een team dat tegen degradatie vecht en dat past niet bij zijn spel. Hij moet de bal hebben in een team dat vaker wél dan geen balbezit heeft. AC Milan, of iets in die richting."