Chelsea-tiener maakt debuut: ‘Te vroeg voor vergelijkingen met Rio’

Ethan Ampadu maakte in september in de bekerwedstrijd tegen Nottingham Forest (5-1 winst) zijn debuut voor Chelsea en heeft nu ook zijn eerste interland voor Wales achter de rug. De zeventienjarige verdediger kwam vrijdagavond 26 minuten in actie tegen Frankrijk (2-0 verlies) en Chris Coleman verwacht veel van het talent.

Ampadu speelde in zijn twee wedstrijden in het eerste van Chelsea als verdedigende middenvelder, maar Coleman posteerde hem in de defensie. “Hij kan op beide posities spelen”, zei de bondscoach na afloop. “Zijn lichaam, atletisch vermogen, inzicht… daarnaast kan hij voor zijn leeftijd ook erg goed communiceren op het veld. Hij kan als middenvelder eindigen of als verdediger, dat weet ik niet. Dat is op dit moment moeilijk te voorspellen.”

“Hij heeft nog een lange weg te gaan voordat je hem kunt vergelijken met iemand als Rio Ferdinand, maar ik weet nog dat Ferdinand bij West Ham United ook op het middenveld begon en uiteindelijk is uitgegroeid tot een verdediger. Rio is waarschijnlijk zelfs de beste stopper in de Premier League geweest van de laatste twintig jaar”, aldus Coleman.

“Moderne centrale verdedigers moeten kunnen voetballen en vertrouwen hebben in balbezit. Ampadu is een goede communicator en verder vrij allround”, besluit de keuzeheer. De in Engeland geboren Ampadu maakte afgelopen zomer de overstap van Exeter City naar Chelsea en kwam tot dusverre in de EFL Cup in actie tegen Nottingham Forest en Everton.