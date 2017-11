‘Klaassen kan Everton na halfjaar inruilen voor Turks avontuur’

Davy Klaassen kan vanaf januari mogelijk samenspelen met Robin van Persie en Vincent Janssen. De aanvallende middenvelder komt amper aan de bak bij Everton en staat volgens onder meer Fotomaç in de serieuze belangstelling van Fenerbahçe.

De in Londen woonachtige zaakwaarnemer Hasan Cetinkaya is niet de officiële agent van de 24-jarige Klaassen, maar zou als tussenpersoon voor Fenerbahçe al wel hebben onderhandeld met Everton. Klaassen zou bij de huidige nummer zeven van de Süper Lig in beeld zijn als versterking voor de terugronde, want de resultaten zijn nog niet om over naar huis te schrijven.

Aykut Kocaman liet na het competitieduel met Osmanlispor (1-1) weten dat hij bereid is om op te stappen als dat beter is voor de club, maar voorzitter Aziz Yildirim liet vervolgens in een statement weten dat de trainer na afloop slechts ‘gedemoraliseerd’ was en dat de directie niet van plan is om de samenwerking nu al te beëindigen.

Fenerbahçe wil de selectie in de winterstop juist versterken om de geplaagde Kocaman te helpen, zo klinkt het. Naast een middenvelder zouden De Gele Kanaries ook een linksback en een vleugelaanvaller willen halen. Daar tegenover staat het vertrek van waarschijnlijk Fernandão, Aatif Chahechouhe en misschien ook wel van Van Persie.