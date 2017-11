Spanning loopt op in Abidjan: politie zet traangas in tegen fans

Voetbalminnend Marokko hoopt dat hun land zaterdag ten minste een punt pakt tegen Ivoorkust, want dan is een ticket voor het WK in Rusland veiliggesteld. Er zijn 3.500 supporters mee afgereisd naar Abidjan, maar een deel van hen komt het stadion in de avond mogelijk niet eens binnen.

De Ivoriaanse politie zag zich als gevolg van ongeregeldheden in het centrum van de voormalige hoofdstad genoodzaakt om in te grijpen en zette traangas in. Op die manier poogde men de fans uiteen te drijven. In ieder geval één supporter raakte tijdens het ingrijpen van de politie bewusteloos; hij zou zijn geslagen, zo melden Marokkaanse bronnen.

Het wordt grimmig: de politie zet traangas in tegen de supporters van Équipe Nationale du Maroc! ???? Geplaatst door voetbalzone op zaterdag 11 november 2017

Het is overigens niet duidelijk welke ongeregeldheden onder de supporters er aanvankelijk precies plaatsvonden. De politie heeft daarover ook nog geen statement doen uitgaan. De kwalificatiewedstrijd gaat vanaf 18.30 uur van start in Stade Félix Houphouët-Boigny, de thuishaven van ASEC Abidjan.