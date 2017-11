Ajax zet meesterscout in het zonnetje: ‘Ik was bijna aan het huilen’

Ajax benoemde John Steen Olsen vrijdagavond tot erelid. De scout, die onder anderen Zlatan Ibrahimovic, Christian Eriksen en Kasper Dolberg ontdekte, kreeg het certificaat van het lidmaatschap uitgereikt door Hennie Henrichs, de voorzitter van de bestuursraad, en zegt erg blij te zijn met de waardering.

“Ik was bijna aan het huilen, het is zo fantastisch. Ik weet niet wat ik moet zeggen, dit is het mooiste wat Ajax voor mij heeft gedaan”, aldus de 74-jarige Deen via de officiële kanalen van de Amsterdammers. De oud-aanvaller verricht sinds de zomer van 1995 al scoutingswerkzaamheden voor Ajax.

“Ajax is een tweede thuis. Ik ben zo blij dat ik al die jaren voor Ajax heb gewerkt. Als ik wakker word, ga ik elke dag met plezier wedstrijden kijken. Ik hoop dat ik ondanks mijn leeftijd dit werk nog vele jaren kan blijven doen. Je kunt niet beter krijgen”, besluit Steen Olsen.