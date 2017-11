‘Ik hoop dat hij terugslaat, hij moet op een andere manier afscheid nemen’

De loopbaan van Patrice Evra zit er misschien wel op. De UEFA legde de verdediger vrijdag een schorsing van zeven maanden op en Olympique Marseille maakte daarop bekend het contract met de linksback te hebben ontbonden. Evra is alweer 36 jaar oud, maar Olivier Giroud hoopt dat de routinier er nog niet mee ophoudt.

“Ik hoop dat hij zich herpakt”, aldus Giroud in een interview in Frankrijk. “Ik heb hem een berichtje gestuurd om hem te steunen. We hebben samen vijf geweldige jaren gehad bij de nationale ploeg en hij is altijd een leider geweest. Het is moeilijk om iets te zeggen over wat hij heeft gedaan, het was iets wat hij in emotie deed, op instinct.”

“Ik vraag me ook af wat supporters zo dicht op het veld kunnen komen”, voegt de spits van Arsenal eraan toe. “Evra heeft meerdere prijzen gewonnen en is een geweldige speler. Ik hoop dat hij kan terugslaan, het plezier weer vindt en op een andere manier afscheid kan nemen.” Giroud en Evra speelden sinds 2011 met elkaar bij les Bleus, maar laatstgenoemde werd in november vorig jaar voor het laatst opgeroepen door Didier Deschamps.