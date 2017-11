‘Ik weet niet of ik terugkeer, maar Barcelona blijft mijn thuis’

Thiago Alcántara do Nascimento, kortweg Thiago, meldde zich op veertienjarige leeftijd in de jeugdopleiding van Barcelona en zou uiteindelijk honderd wedstrijden in het eerste elftal spelen. De middenvelder maakte in 2013 voor 25 miljoen euro de overstap naar Bayern München, maar is Barcelona nooit vergeten.

“Barcelona zal altijd mijn thuis blijven. Niet alleen omdat ik van die club houd, maar ook omdat ik van de stad houd”, aldus de 26-jarige Thiago in een interview met Catalunya Radio. “Ik zal altijd met bewondering naar Barcelona blijven kijken en je weet nooit of je terugkeert, want ik ben erg gelukkig bij Bayern. Maar in het voetbal kan veel veranderen.”

Thiago tekende eerder dit jaar een nieuw contract in de Allianz-Arena, tot medio 2021. Hij benadrukt dan ook dat hij niet bezig is met een vertrek: “Het is mijn intentie om jaren te blijven. Maar natuurlijk: je kunt je op een geven moment comfortabeler of niet comfortabeler gaan voelen. De club kan een bepaalde richting uitgaan en mijn ideeën kunnen mij een andere weg doen inslaan.”

“Of je speelt of niet, dat kan jou ook beïnvloeden. Ik ben nu erg gelukkig hier en denk aan het vervolg van het seizoen. Het seizoen is nog lang, dus dat is ook het enige waar ik nu mee bezig ben”, besluit de 23-voudig international van Spanje. Hij speelde tot dusverre 135 wedstrijden voor Bayern en daarin kwam hij tot 21 doelpunten en 23 assists.