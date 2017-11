Bayern München krijgt transferadvies: ‘Hij lijkt op Sergio Agüero’

Bayern München gaat in januari waarschijnlijk de markt op voor een spits. Thomas Müller kan de voorhoede eventueel leiden en ook Kwasi Okyere Wriedt van het tweede elftal is een spits, maar verder is Robert Lewandowski de enige natuurlijke puntspeler in de selectie van Jupp Heynckes. Adolfo Valencia heeft nog wel twee tips.

De 49-jarige Colombiaan speelde in het seizoen 1993/94 voor Bayern en zegt in BILD dat Juan Mosquera en Junior Moreno Huaca opties zouden kunnen zijn voor Bayern. De 23-jarige Mosquera is nog niet doorgebroken bij UANL Tigres in Mexico en de drie jaar jongere Huaca speelt in het tweede elftal van het eveneens Mexicaanse Querétaro.

“Beiden komen uit Colombia en spelen in Mexico. Mosquera is een uitstekende speler, een spits als Lewandowski. Hij heeft een uitstekend schot, een super rechterpoot en een super linkervoet. Daarnaast is hij sterk in het strafschopgebied. Huaca is weer een speler zoals Manchester City-ster Sergio Agüero: snel, technisch sterk en doelgevaarlijk”, aldus Valencia.

“Het zou super zijn als zij naar München kunnen komen. Bayern kan ze voor een klein bedrag ophalen en het een half jaar met ze aankijken. Vervolgens kunnen ze besluiten of ze de spelers aan kleinere clubs, zoals 1. FC Köln, willen verhuren. Na een jaar zouden ze dan weer terug kunnen keren bij Bayern. Ze hebben gewoon heel erg veel potentie”, besluit Valencia, die zelf dertien keer scoorde voor der Rekordmeister en vervolgens naar Atlético Madrid vertrok.