Tragisch nieuws voor Corona: ‘Met een gebroken hart moet ik dit melden’

De nationale ploeg van Mexico speelde vrijdagavond met 3-3 gelijk tegen België en deed dat zonder Jesús Corona. Zijn vrouw had complicaties tijdens de zwangerschap en verloor daardoor haar ongeboren kind. Corona komt maandag logischerwijs ook niet in actie in de vriendschappelijke wedstrijd tegen Polen.

“Het heeft hem heel hard geraakt. Hij keek er erg naar uit om deze wedstrijden dicht bij zijn thuis in Europa te spelen”, zo wordt directeur Dennis te Kloese geciteerd door ESPN. Corona hoorde het nieuws toen hij op trainingskamp was met de nationale ploeg en stapte vervolgens in het vliegtuig om zijn vrouw bij te staan.

“Met een gebroken hart en geen wil om te schrijven, is het nodig om, zoals velen al weten, te vertellen dat de zwangerschap niet is volbracht (...) Het is de wil van God”, heeft vrouw Daniela op de sociale media laten weten. Het was de tweede zwangerschap voor Daniela; ze was al moeder van zoon Jesús Gabriel, die inmiddels drie jaar oud is.