Eriksen moet verschil maken: ‘Hij is een absolute topspeler’

Denemarken speelt zaterdagavond de eerste play-offwedstrijd tegen Ierland en na de misgelopen toernooien van 2014 en 2016 willen de Scandinaviërs er per se bij zijn in Rusland. De supporters zullen hopen op nieuwe bevliegingen van Christian Eriksen, want de middenvelder scoorde in zijn laatste zes interlands.

“Hij is onze grote man”, erkent assistent-bondscoach Jon Dahl Tomasson in een interview met de NOS. “Christian is slim, doelgericht en een harde werker. Een absolute topspeler. Hij is misschien stil, maar wel de leider van Denemarken, want hij laat altijd zijn voeten spreken.” De kans lijkt groot dat Ierland de 25-jarige Eriksen scherp in de gaten zal houden, mogelijk met dubbele dekking.

De 73-voudig international heeft daar echter geen problemen mee, zo vertelt hij in de Engelse media: “Ik ben wel vaker dubbel gedekt in mijn carrière. Ik weet niet of Ierland dat gaat doen, het maakt mij ook niet uit. Op die manier komt er ook weer meer ruimte voor anderen en met de kwaliteiten die we hebben, moeten we daar voordeel uit kunnen halen”, klinkt het.

“We moeten gewoon ons ding gaan doen”, aldus Eriksen. “Als zij achter de bal gaan voetballen, dan moeten we snel spelen om de wedstrijd open te breken. 0-0 is misschien een goed resultaat voor hen, maar wij willen kansen creëren en scoren. Waarschijnlijk zullen we wel minder kansen krijgen dan in andere wedstrijden”, besluit de voormalig Ajacied.