Ajax reserveert 36 miljoen euro voor verbouwing van De Toekomst

Ajax heeft tijdens de algemene ledenvergadering bekend gemaakt dat het een bedrag van 36,7 miljoen euro reserveert voor de verbouwing van De Toekomst. Voor dat bedrag wordt het aantal velden uitgebreid naar vijftien, terwijl er op de plaats van de huidige P2 een stadion moet verrijzen dat plaats biedt aan zesduizend toeschouwers.

“Het huidige sportcomplex moet worden uitgebreid naar vijftien velden, veel daarvan worden natuurgras. We willen de ArenA en de Toekomst dichter bij elkaar brengen. Waar nu P2 zit, moet een nieuw stadion komen met de capaciteit van zesduizend toeschouwers. We hopen dat het in 2022 klaar is, maar wellicht is dat net iets te ambitieus”, zegt operationeel directeur Rutger Arisz op de algemene ledenvergadering.

Ajax spreekt van een ‘topfaciliteit op Europees niveau’. De natuurgrasvelden die nu worden gebruikt door Jong Ajax, de jeugdteams en het vrouwenelftal worden over een aantal jaar alleen trainingsvelden. Op die manier wil de Amsterdamse club de spelers meer privacy geven.