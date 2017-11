Fosu-Mensah: ‘Ik heb niet gezegd dat ik weet dat ze naar de Mac gaan’

Timothy Fosu-Mensah ontkent dat hij heeft bevestigd dat spelers van Jong Oranje na interlands naar de McDonald’s gaan, zoals wel werd opgetekend in De Telegraaf. “Ik heb niet gezegd dat ik weet dat spelers naar de Mac gaan”, zegt de verdediger van Crystal Palace in een reactie tegen Voetbalzone.

“Omdat De Telegraaf zei dat ze spelers in de McDonald’s hebben gezien, heb ik alleen gezegd dat spelers zelf moeten weten of ze daar naartoe gaan. Ze zijn professioneel genoeg om dat zelf te bepalen. Ik heb dus enkel gezegd dat de spelers zelf weten wat goed is voor hun lichaam en lijf. Het is ook niet zo dat Art Langeler gezegd heeft: ‘jongens jullie zijn vrij, dus rij maar even lekker naar de McDonald’s’”, aldus de negentienjarige Fosu-Mensah.

In het dagblad viel te lezen dat Fosu-Mensah ‘beaamt’ dat sommige internationals niet goed kunnen omgaan met de ‘losse benadering’ van de bondscoach, maar ook daar is volgens hem dus niets van waar: “Dat klopt niet. Verder wil ik er geen woorden aan vuil maken.” Jong Oranje won vrijdag met 8-0 van Andorra, maar Fosu-Mensah was daar niet bij. De tweevoudig A-international was donderdag immers al in actie gekomen tegen Schotland.