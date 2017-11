‘Toivonen brak mijn neus na 30 seconden en had weggestuurd moeten worden’

Leonardo Bonucci heeft een gebroken neus overgehouden aan de interland tussen Zweden en Italië (1-0). Ola Toivonen deelde al na dertig seconden spelen een elleboog uit richting de verdediger van AC Milan en die bleef, tot woede van Bonucci, onbestraft. “Een scheidsrechter met meer karakter had op z'n minst een Zweedse speler van het veld gestuurd”, zegt hij tegenover Sky Italia.

“Toivonen brak mijn neus na dertig seconden en had weggestuurd moeten worden. Veel anders kun je daar niet over zeggen”, vervolgt Bonucci. “We wisten dat Zweden veel de lange bal zou spelen en dat ze weinig kansen zouden creëren. Wij hadden de bal echter sneller moeten laten gaan. We moeten tot het laatste moment vertrouwen houden dat we dit in de return in San Siro kunnen rechtzetten.”

“Hopelijk mogen wij in Milaan wat zij (Zweden, red.) hier mochten. In zo'n belangrijke wedstrijd, waarin zoveel op het spel staat, kan zo'n benadering niet”, is de Italiaanse bondscoach Giampiero Ventura weinig enthousiast over scheidsrechter Cüneyt Çakir. “Ik herhaal: op dit niveau had de scheidsrechter scherper moeten zijn. Nu hebben we een goed resultaat nodig. We wisten dat het over 180 minuten ging.”

“Volgens mij is dit over de eerste negentig minuten niet de juiste uitslag, maar we kunnen het nog omdraaien. San Siro kan ons helpen, maar wij moeten San Siro ook bij de hand nemen”, vervolgt Ventura. “Kijkend naar wat er op het veld is gebeurd, is dit een onverdiende nederlaag. Gianluigi Buffon heeft niet één redding hoeven verrichten, terwijl wij kansen hadden en de paal hebben geraakt.”