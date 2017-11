‘De internationals beseffen te weinig dat er verder andere wetten zullen gelden’

De spelers van Jong Oranje en bondscoach Art Langeler deden de kritiek op zijn aanpak deze week af als onzin en sensatiejournalistiek. Volgens De Telegraaf zouden het bestellen van pizza’s, ritjes naar McDonald’s, gamen en stapavonden regelmatig aan de orde van de dag zijn bij Jong Oranje. De krant schrijft zaterdagochtend andermaal dat er wat moet veranderen.

“Dat een aantal spelers na de 8-0 tegen het armetierige Andorra pal achter bondscoach Art Langeler ging staan, vertelt het hele verhaal van de spelers van Jong Oranje. Zij vinden Art een toffe peer, maar beseffen te weinig dat er in hun verdere carrières andere wetten zullen gelden”, concludeert De Telegraaf. “Bij Jong Oranje kunnen zij tot laat halfnaakt over de gangen van het spelershotel rennen, ongestraft ongezond eten, naar hartenlust gamen en krijgen zij veel vrije tijd.”

Volgens de krant is het dan ook logisch dat veel jongens de losse aanpak van Langeler prettig vinden. “Het is in een crisisperiode van het Nederlandse voetbal pijnlijk dat jonge profs met karakter ontbreken in een ploeg als Jong Oranje. Het is een stukje professionaliteit dat van bovenaf moet worden opgelegd, maar onder Langeler lijkt dit uit te blijven”, stelt het dagblad. Zijn benadering zou nu juist de andere kant op werken.

“De randvoorwaarden die hij schept, zijn die van de toffe schoolmeester die zijn leerlingen tegen de richtlijnen in op tafels laat dansen, laat eten en drinken in de klas en belangrijker: waaronder uiteindelijk de laagste cijfers worden behaald en de minste progressie wordt geboekt”, aldus De Telegraaf. De krant stelt dat het verhaal door de entourage van de spelers wordt onderschreven. “Het erge is dat een groot deel van de talenten zich laat meevoeren met het ‘vrijheid, blijheid’-gehalte onder Langeler.”