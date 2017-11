Neeskens komt niet meer bij Ajax: ‘Ik zei: laat maar, ik kom hier nooit meer'

Johan Neeskens speelde tussen 1970 en 1974 voor Ajax en won met de Amsterdammers onder meer driemaal de Europa Cup I en één keer de Wereldbeker. De oud-middenvelder kan dus met recht een grote speler in de clubhistorie genoemd worden, maar toch komt hij al twintig jaar niet meer bij Ajax.

Aanleiding daarvoor is een incident in 1997, toen Neeskens assistent-bondscoach bij Oranje was. Hij wilde in de catacomben van de ArenA met wat internationals praten, maar kreeg geen toegang omdat hij niet over de juiste toegangskaarten beschikte. Sjaak Swart probeerde Neeskens nog naar binnen te loodsen. “Sjakie Swart werd boos en zei: Maar Michael, we gaan hier toch niet moeilijk doen over Johan Neeskens?”, herinnert Neeskens zich tegenover het Algemeen Dagblad.

“Van Praag dacht even na en zei: Ik zal eens kijken of er toch iets te regelen valt”, vervolgt Neeskens. “Ik heb gezegd: laat maar zitten, ik kom hier nooit meer. Alleen bij Oranje en laatst bij World Coaches, het wereldwijde en maatschappelijke project van de KNVB. Maar bij Ajax niet meer.” Inmiddels heeft Edwin van der Sar, algemeen directeur van Ajax, een goed gesprek gevoerd met Neeskens om de kou uit de lucht te halen.