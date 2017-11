‘Als je niet altijd in de basis speelt, hoor je met je voeten te antwoorden’

Bart Ramselaar verscheen dit seizoen pas één keer aan de aftrap bij een competitiewedstrijd van PSV. Ondanks zijn reserverol zal de 21-jarige middenvelder niet zo snel klagen, zo geeft hij toe in gesprek met het Eindhovens Dagblad. “Ik bijt wel van me af als het moet, maar dat doe je intern”, laat Ramselaar weten.

“Buiten lopen zeuren heeft geen zin. Zo iemand ben ik niet en wil ik ook niet zijn. Als je niet altijd in de basis speelt, hoor je met je voeten te antwoorden. Ik moet op het trainingsveld laten zien dat ik wil spelen en haal alles uit de kast”, concludeert de aanvallende middenvelder, die wel begrijpt dat trainer Phillip Cocu weinig verandert zolang het goed gaat met PSV. De Eindhovenaren zijn momenteel lijstaanvoerder en hebben al een straatlengte voorsprong op concurrenten Ajax en Feyenoord.

“Als speler moet je dan knokken op de training, hopen op je kans en klaar staan voor de anderen als je erin komt. Moet dat in een rol als invaller, dan zal ik ook altijd alles voor de ploeg geven wat ik heb”, aldus Ramselaar, die vrijdagavond de aanvoerder van Jong Oranje was in de interland tegen Jong Andorra (8-0). Afgelopen week bracht De Telegraaf een verhaal naar buiten dat de spelers van Jong Oranje zich schuldig maakten aan onder meer bezoekjes aan de McDonald's en het eten van 'ongezonde' pizza's.

“We hebben geprobeerd de kritiek zoveel mogelijk langs ons heen te laten gaan. Het verhaal klopte op een aantal punten aantoonbaar niet”, reageert Ramselaar op de kritiek. “We hebben wel een gametoernooi gehad, omdat dat gepland stond en dat was om teamgeest te kweken. Dat deden we niet na de wedstrijd, maar na een training. McDonald’s? Prima hoor, maar ik weet helemaal nergens van. We zijn hier professioneel bezig en wilden dat vanavond laten zien.”