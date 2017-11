‘Bepaalde jongens gingen naar huis, anderen gingen naar McDonald’s’

Art Langeler kreeg als bondscoach van Jong Oranje eerder deze week felle kritiek te verwerken omdat hij de jeugdinternationals te veel vrijheid zou geven. Het bestellen van pizza’s, ritjes naar McDonald’s en stapavonden zouden regelmatig voorkomen onder zijn leiding. Timothy Fosu-Mensah bevestigt de losse aanpak van de keuzeheer en is van mening dat niet alle talenten even goed om kunnen gaan met de aanpak van Langeler.

Fosu-Mensah werd door een blessure van Kenny Tete overgeheveld naar het grote Oranje en startte in de basis tegen Schotland (0-1 winst). De verdediger van Crystal Palace vindt het onhandig dat spelers op een vrije avond naar een McDonalds rijden. "Het is niet zo dat de trainer zegt: jullie gaan naar McDonald's", laat Fosu-Mensah optekenen in De Telegraaf. "Dat doen ze zelf. Bepaalde jongens gingen naar huis, bepaalde spelers gingen naar McDonald’s. Jij speelt, dus jij weet wat goed is voor je lichaam. Daar moet iedereen zijn eigen verantwoordelijkheid in nemen."

"Wij moeten professioneel blijven. Zo simpel is het", aldus de talentvolle verdediger. Of Jong Oranje een trainer nodig heeft met een strengere aanpak?. "Daar doe ik geen uitspraken over..." Jong Oranje won vrijdagavond met 8-0 van Andorra.