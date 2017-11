‘Overmars maakt standpunt Ajax duidelijk na informeren Barcelona’

Barcelona heeft bij Ajax geïnformeerd naar Matthijs de Ligt. De Spaanse grootmacht wil de achttienjarige verdediger in januari naar Camp Nou halen, maar directeur spelersbeleid heeft aangegeven dat de mandekker niet te koop is. Dat meldt Mundo Deportivo zaterdag. Barça wil snel handelen om de concurrentie voor te zijn, maar Ajax werkt niet mee aan een tussentijds vertrek.

De Ligt wordt al enkele weken in verband gebracht met een transfer naar Barcelona. De Catalanen willen hem zo snel mogelijk inlijven, om hem klaar te stomen als opvolger voor Gerard Piqué. De koploper van LaLiga weet dat de Oranje-international nauwlettend in de gaten wordt gehouden door diverse Europese topclubs, waaronder Borussia Dortmund, en wil daarom snel handelen.

Het eventuele aantrekken van De Ligt hangt samen met de nabije toekomst van Thomas Vermaelen. De 31-jarige verdediger komt amper aan spelen toe onder trainer Ernesto Valverde en met oog op het WK van volgend jaar in Rusland is het voor hem van belang om aan speelminuten te komen. Zijn contract loopt door tot de zomer van 2019. Wanneer hij in januari niet vertrekt, zal hij komende zomer Barcelona achter zich laten. Ook Javier Mascherano kan vertrekken en daardoor staan de deuren van Camp Nou wagenwijd open voor De Ligt.

Barcelona weet dat Ajax een opleidingsclub is en derhalve doorgaans meewerkt aan de verkoop van spelers. Echter, na de verkoop van Davinson Sánchez aan Tottenham Hotspur voor veertig miljoen, zit niemand er in Amsterdam op te wachten om weer een sterke verdediger te laten gaan. Door de sterke financiële positie hoeft Ajax ook niet te verkopen en heeft het een goede onderhandelingspositie. De Ligt heeft eerder al aangegeven dat hij het liefst nog bij Ajax blijft omdat hij daar basisspeler is, terwijl hij bij Barcelona waarschijnlijk op de bank terecht zou komen.