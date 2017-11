‘Van hem weet ik zeker dat hij het niveau van Ajax elke week aankan’

Net als Frenkie de Jong klopt Justin Kluivert op de deur bij Ajax, maar moet hij voorlopig genoegen nemen met een plek op de bank. De talentvolle buitenspeler moet David Neres, die aan het begin van dit jaar voor twaalf miljoen euro werd aangetrokken, voor zich dulden. Vrijdagavond kwam de jeugdinternational met Jong Oranje in actie tegen Andorra en droeg hij met een doelpunt en assist bij aan de 8-0 overwinning.

Kluivert debuteerde vorig seizoen onder trainer Peter Bosz en maakte een veelbelovende indruk. Dit seizoen lijkt hij te maken te hebben met de bekende terugval, waar veel talentvolle voetballers mee kampen na hun doorbraak. Zelfs toen Amin Younes geblesseerd was, koos Marcel Keizer niet voor Kluivert op de linkerflank, maar voor spits Kasper Dolberg. “Daarom is het lekker om nu met Jong Oranje een wedstrijd als vanavond te spelen”, zegt de aanvaller tegenover De Telegraaf. “Het is ook fijn om weer het gevoel van een doelpunt te ervaren. Maar ik moet niet in paniek raken vanwege de situatie bij Ajax. Ik hoop dat Keizer gekeken heeft.”

Wanneer Keizer gekeken heeft, zal hij ook een uitblinkende De Jong gezien hebben. De talentvolle middenvelder was de beste speler op het veld en werd na afloop geprezen. “Frenkie speelde echt een heel lekkere wedstrijd”, aldus Kluivert. “Van hem weet ik zeker dat hij het niveau van Ajax elke week aankan. En ik? Ik hoop dat deze wedstrijd een beetje geholpen heeft om binnenkort mijn kwaliteiten weer bij Ajax te laten zien.”