‘Ik vind het daarom geen schande dat het met Depay bij United niet is gelukt’

Memphis Depay is bezig aan een sterk seizoen bij Olympique Lyon en ook in het shirt van Oranje weet hij zijn draai steeds beter te vinden. Afgelopen donderdag tekende hij voor het enige doelpunt van de wedstrijd in de vriendschappelijke interlands in Aberdeen tegen Schotland. Oud-international Wim Kieft schrijft zaterdag in zijn column voor De Telegraaf dat de aanvaller zijn belofte aan het inlossen is.

Na de uitschakeling voor het WK, het naderende vertrek van bondscoach Dick Advocaat en de vele afzeggingen van geblesseerde internationals vond Kieft het niet gek dat het duel met Schotland van een laag niveau was. “Toch vond ik Memphis Depay een lichtpunt. Hij zat bij PSV samen met Jürgen Locadia en Zakaria Labyad in de opleiding en alle drie laten zich dit seizoen gelden op een positieve manier. Waarbij Depay de meeste potentie bezit, de potentie van een topspeler”, aldus Kieft. “Mensen storen zich soms aan zijn gedrag, maar als voetballer bezit hij iets extra’s, iets waar we eigenlijk aan gewend zijn uit vorige grote generaties.”

Kieft vindt het geen verrassing dat Depay niet is geslaagd bij Manchester United. De Engelse topclub kwam volgens hem te vroeg voor de buitenspeler. “Bij een grote club als United komt en daarbij een enorm verwachtingspatroon met je meedraagt. Terwijl bij PSV veel van hem werd getolereerd, kwam hij daar in een hele andere wereld terecht. Ik vind het daarom geen schande dat het bij United niet is gelukt. In Frankrijk bij Olympique Lyon speelt hij op een ander niveau en krijgt hij iets meer tijd om zich aan te passen. Inmiddels zijn de signalen dat Depay aan het opstaan is en het Nederlands elftal van die zo broodnodige extra kwaliteit voorziet.”

Waar Locadia volgens Kieft niet heel veel beter kan, zitten Labyad en Depay nog niet aan hun plafond. Het probleem van Labyad is volgens Kieft dat hij het nooit lang volhoudt. “Je ziet het nu ook bij FC Utrecht, waar hij een serie geweldige wedstrijden afwisselt met weken dat je hem niet ziet”, aldus kieft, die spreekt van een mentale kwestie. “Labyad is veel meer een momentenvoetballer en mist ook de gedrevenheid van iemand als Depay. Want vergis je daar niet in. Hij oogt misschien flegmatiek, Depay wilde al in de jeugd ten koste van alles slagen. Alleen wel op zijn manier. Onderweg is hij daarvoor vaak bekritiseerd. Soms terecht, soms niet want hij was jong. Begin volgend jaar wordt Depay 24 jaar en nu zie je dat hij langzaam tot wasdom komt en zijn belofte begint in te lossen.”