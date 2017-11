Klassieker op Wembley stelt teleur; Griezmann maakt heerlijk doelpunt

De interlandklassieker tussen Engeland en Duitsland heeft vrijdagavond geen winnaar opgeleverd. Die Mannschaft was in de eerste helft de bovenliggende partij in de vriendschappelijke wedstrijd op Wembley, maar slaagde er niet in een doelpunt te maken en moest uiteindelijk genoegen nemen met een doelpuntloze remise. Frankrijk rekende gelijktijdig af met Wales (2-0), mede dankzij een heerlijk doelpunt van Antoine Griezmann.

Engeland – Duitsland 0-0

De Engelse bondscoach Gareth Southgate kampte in aanloop naar het duel met de nodige personele problemen. Zo haakten onder anderen Harry Kane en Harry Winks af met blessures, waardoor Tammy Abraham en Ruben Loftus-Cheek in de basiself debuteerden namens the Three Lions. Duitsland was de bovenliggende partij in de eerste helft, maar slaagde er niet in het krachtsverschil uit te drukken in een voorsprong bij rust, ondanks goede mogelijkheden voor Leroy Sané, die het houtwerk trof, en Timo Werner. De thuisploeg kwam er aanvankelijk niet aan te pas, maar kroop in de slotfase van de eerste helft meer uit zijn schulp. Pogingen van Abraham en Jake Livermore schoten echter rakelings voorbij het doel van Marc-André ter Stegen.

De ploeg van Southgate putte zichtbaar vertrouwen uit de slotfase van het eerste bedrijf. Engeland kwam na de onderbreking sterk uit de kleedkamer en kreeg al gauw een uitgelezen mogelijkheid om te scoren. Een kopbal van Jamie Vardy werd echter op fraaie wijze onschadelijk gemaakt door Ter Stegen. Daarna zakte het tempo van de wedstrijd aanzienlijk. Beide trainers voerden de nodige wissels door, hetgeen de kwaliteit van het spel niet ten goede kwam. Grote kansen bleven in het vervolg van de tweede helft dan ook lang uit, tot de laatste seconde. Jesse Lingard schoot van dichtbij echter hoog over.

Frankrijk – Wales 2-0

De Fransen traden in het Stade de France aan in nagenoeg hun sterkst mogelijke opstelling. Didier Deschamps moest het door blessures weliswaar stellen zonder Hugo Lloris en Paul Pogba, maar de bondscoach zag Corentin Tolisso bij afwezigheid van het duo een hoofdrol vervullen. De middenvelder van Bayern München had na achttien minuten voetballen een intelligente pass in huis op Antoine Griezmann, die vervolgens met een fraaie volley de score opende namens Les Bleus. Wales, dat het moest stellen zonder de geblesseerde Gareth Bale, had weinig in de melk te brokkelen in de eerste helft en was in de openingsfase al goed weggekomen toen Kylian Mbappé de dwarsligger had geteisterd.

Frankrijk wenste vervolgens al snel in de tweede helft de beslissing in het duel aan te brengen. Wayne Hennessey voorkwam met een redding echter eerst dat Olivier Giroud kon scoren en had even later het geluk dat een poging van Kingsley Coman rakelings voorbij zijn doel zeilde. Wales mocht vervolgens lang blijven hopen op een gelijkspel, maar moest zich twintig minuten voor tijd alsnog overgeven aan de Franse druk. Giroud werd op in het strafschopgebied van de bezoekers bereikt door Mbappé, waarna de spits van Arsenal Hennessey het nakijken gaf met een bekeken balletje in de korte hoek.