Prachtige treffers Lozano helpen Mexico niet langs België in spektakelstuk

Mexico heeft vrijdagavond met 3-3 gelijkgespeeld met België, mede door twee prachtige doelpunten van Hirving Lozano. De aanvaller van PSV was bij tijd en wijle ongrijpbaar en Thibaut Courtois had in de tweede helft geen antwoord op de geweldige schoten van de Mexicaan. Romelu Lukaku wist echter ook twee keer te scoren, waardoor de wedstrijd eindigde in een gelijkspel.

Na een afstandsschot van de bezoekers, waarbij Thibaut Courtois de knal kundig wist te keren, waren het de Belgen die in het begin de kansen creëerden. Na ruim een kwartier zorgde Eden Hazard voor de openingstreffer via een counter: de aanvallende middenvelder van Chelsea zette de tegenaanval zelf op en speelde de bal naar Lukaku. De spits stuitte op de vuisten van Guillermo Ochoa, maar de rebound was een prooi voor Hazard: 1-0. Mexico, dat het meeste balbezit had, bleef echter rustig en kon vlak voor de rust de 1-1 maken via Andrés Guardado.

Javier Hernández werd in het strafschopgebied vastgepakt, waarna de ex-PSV’er kon scoren. In de tweede helft viel er eveneens veel te beleven in Brussel: Lukaku maakte snel na de hervatting de 1-2, maar vlak daarna was het Lozano die met enkele fraaie acties zijn land naar de voorsprong schoot. De PSV’er nam een verre pass van achteruit perfect aan, sneed naar binnen en verschalkte met een verdekt schot Courtois.

De jonge Mexicaan speelde een formidabele wedstrijd en vier minuten later mocht hij alweer zijn tweede treffer van de avond voor zijn rekening nemen. In eerste instantie had Courtois nog een puike redding in huis, maar de tweede knal van Lozano was de doelman van Chelsea te machtig. Lukaku zorgde echter even later voor de gelijkmaker door wederom alert te reageren op een voorzet.