Blatter beschuldigd van aanranding: ‘Hij pakte me bij mijn kont’

Voormalig FIFA-voorzitter Sepp Blatter wordt beschuldigd van seksuele intimidatie. Hope Solo, de keeper van de nationale ploeg van de Verenigde Staten, claimt dat de Zwitser haar op ongepaste wijze heeft behandeld op de prijsuitreiking van de FIFA Ballon d'Or in januari 2013, toen de keepster een prijs moest uitreiken aan een teamgenoot bij de VS.

In een interview met het Portugese Expresso, dat zaterdag wordt gepubliceerd, stelt Solo dat de oud-bestuurder haar 'bij de kont heeft gegrepen' vlak voordat ze het podium opging. Solo presenteerde de prijsuitreiking van de Vrouwelijke Speelster van het Jaar en mocht de trofee uiteindelijk geven aan Abby Wambach, haar collega bij de nationale ploeg van de VS.

Blatter ontkent dat het incident heeft plaatsgevonden. "Deze beschuldiging is belachelijk", aldus Blatter. Solo, die claimt dat seksuele intimidatie in de voetballerij aan de orde van de dag is, zegt tegenover The Guardian dat ze in shock was: "Ik was geshockeerd en volledig van mijn stuk gebracht. Ik moest mijzelf bij elkaar rapen. Ik moest namelijk mijn teamgenoot haar grootste prijs in haar carrière geven, dus ik focuste me volledig op Abby."

Solo, die met 202 interlands namens de VS recordinternational is, moedigde andere vrouwen al aan met hun verhaal te komen na het Harvey Weinstein-schandaal in Hollywood. Op Instagram schreef Solo: "De afgelopen paar dagen heb ik nagedacht over alle oncomfortabele situaties die ik en mijn teamgenoten hebben meegemaakt met trainers, doktoren, coaches en zelfs teamgenoten. Onbeschofte opmerkingen, kontgrijpen en bestuurders die over 'tieten' en ongehoord over ons uiterlijk praten. Dit moet veranderen!"