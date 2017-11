‘Verhuren is voor mij geen optie, ik wil bij Ajax in de basis spelen’

Jong Oranje maakte vrijdagavond gehakt van Jong Andorra. De ploeg van Art Langeler won met 8-0 in de EK-kwalificatie. Frenkie de Jong was de grote uitblinker aan de kant van Nederland. In de rust gaf FOX Sports-analist Arnold Bruggink al aan dat hij kan genieten van een speler als De Jong, maar dat hij vindt dat de middenvelder te weinig aan spelen toekomst in het eerste elftal van Ajax. Hij vindt dat De Jong zich in de winterstop moet laten verhuren, al denkt de speler zelf daar anders over.

“Ik vind ook dat ik meer moet gaan spelen, maar wel bij Ajax”, zei De Jong na afloop van de grootste zege ooit van Jong Oranje. “Verhuren zie ik niet echt als een optie. Het is mooi dat hij het zegt, daar ben ik blij mee, maar ik wil gewoon bij Ajax in de basis spelen. Dat is het doel en daar moet ik hard voor werken, laten zien dat ik beter ben dan die anderen. Laat mij vanaf volgend weekend alles maar bij Ajax spelen."

Voorlopig neemt De Jong genoegen met zijn rol als invaller, maar hij hoopt zich wel zo snel mogelijk vast in de basis te spelen in de ploeg van trainer Marcel Keizer. “Als de situatie op een gegeven moment zo is dat ik geen perspectief meer zie bij Ajax, dan moet ik misschien verder gaan kijken. Maar op dit moment is er nog genoeg perspectief. De club heeft veel vertrouwen in mij en dat spreken ze ook uit. Alleen ik moet wel gaan spelen, daar moet ik zelf voor gaan zorgen.”