Bergkamp reageert op kritiek op vertrek Bosz: ‘99 procent onzin’

Peter Bosz vertrok afgelopen zomer na één jaar alweer bij Ajax en koos voor een dienstverband bij Borussia Dortmund. De oefenmeester heeft destijds binnenskamers door laten schemeren dat hij de technische staf van de Amsterdammers wilde veranderen. Dit gebeurde niet, waarna Bosz vertrok naar Duitsland. Dennis Bergkamp ontkent dat hij dé reden voor het vertrek van Bosz was.

"Dat zijn aannames en dingen die bedoeld zijn om bepaalde uitspraken uit te lokken", zegt Bergkamp in gesprek met Voetbal Inside. "Ik weet wat mijn werk is, waar ik voor sta en wat er verwacht wordt van mij. De mensen die er een mening over hebben, moeten eerst weten hoe het zit en wat ik precies doe. Dan pas kunnen ze wat zeggen. Daar maak ik me niet druk om."

De oud-spits heeft niet overwogen naar de media te stappen om de imagoschade te beperken, aangezien hij door veel fans van Ajax wordt gezien als de reden van het vertrek van Bosz. "Het is iets dat per dag verschilt. Ik weet wat onzin is en wat terecht is. Dat verhoudt zich ongeveer 99 procent tot 1 procent. Ik weet wat er gebeurt en wat mijn taak is. Dat probeer ik zo goed mogelijk uit te voeren."