Jong Oranje haalt gigantisch hard uit en houdt uitzicht op EK-ticket

Jong Oranje heeft vrijdagavond hard uitgehaald in zijn kwalificatiegroep voor het EK 2019 in Italië. Het elftal van bondscoach Art Langeler zette op De Vijverberg een monsterscore neer tegen de leeftijdsgenoten van Andorra (8-0) en heeft nu na vijf groepswedstrijden acht punten. De achterstand op koploper Engeland bedraagt vijf punten.

De beloften hadden geen kind aan Andorra, dat slechts één punt overhield aan zijn eerste drie groepswedstrijden. Langeler had op het middenveld basisplaatsen ingeruimd voor Bart Ramselaar, Frenkie de Jong en Guus Til en laatstgenoemde brak na twintig minuten voetballen de ban voor de thuisploeg, door binnen te tikken na goed voorbereidend werk van Oussama Idrissi.

Nederland pakte vervolgens onmiddellijk door. Sam Lammers kon eerste scoren met het hoofd na een voorzet van Denzel Dumfries, waarna Idrissi nog voor het verstrijken van het eerste half uur in Doetinchem de 3-0 op het scorebord bracht. De aanvaller van FC Groningen vormde samen met Lammers en Justin Kluivert de voorhoede en werd op het uur door laatstgenoemde in stelling gebracht met een volley zijn tweede doelpunt van de avond te maken.

Lammers werd vervolgens door Langeler naar de kant gehaald ten faveure van Richairo Zivkovic en de ex-Ajacied maakte een bijzonder gedreven indruk tijdens zijn invalbeurt. Hij kon eerst zelf scoren na geklungel in de defensie van de bezoekers en verdiende niet veel later een strafschop, die door Ramselaar benut werd. Daarmee was de koek echter nog niet op voor Jong Oranje: De Jong scoorde daarna ook nog vanaf elf meter, waarna Kluivert de eindstand bepaalde.