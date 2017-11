RvC Ajax gepasseerd: ‘Ons is niet de kans gegeven te bemiddelen’

Peter Bosz trok afgelopen zomer de deur achter zich dicht bij Ajax na onenigheid met het technisch hart van de Amsterdamse club. De trainer leefde al enige tijd in onmin met enkele directieleden en hapte toe toen Borussia Dortmund interesse toonde. De Raad van Commissarissen was niet op tijd op de hoogte gesteld van de interne spanningen bij Ajax, zo bekent voorzitter Leo van Wijk vrijdag.

Bosz liet vorig maand weten dat hij al in januari zijn onvrede al kenbaar had gemaakt bij het technisch hart, dat destijds nog onder leiding van Edwin van der Sar stond. "De Raad van Commissarissen is pas eind april op de hoogte gesteld van de discussie rondom Bosz", zegt Van Wijk op de Algemene Aandeelhoudersvergadering, geciteerd door Ajax Life. "Dat was een bewuste keuze van de spelers (Bosz en Van der Sar, red.) in die discussie om te kijken of ze samen een oplossing konden vinden."

"Ons is niet de kans gegeven om te bemiddelen", vervolgt de bestuurder. "Toen we op de hoogte werden gesteld, was de verwijdering al dermate groot en kwam ook Borussia Dortmund langs." De commissarissen waren graag eerder ingelicht door beide partijen. "Wat dacht u? Natuurlijk hebben we ze daar op aangesproken. Bosz trouwens ook. Het is onze taak bij zulke situaties niet alleen naar de directie te luisteren, maar ook naar de ander. Tegen Bosz is ook gezegd: had dit niet eerder gekund? Het is niet gelukt om tot een onderlinge oplossing te komen. Het is geen verrassing dat dit pas zo laat bij ons kwam, juist omdat er was afgesproken om het niet naar voren te brengen bij de RvC."