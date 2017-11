Braziliaans wonderkind: ‘Ik speel in voetbalgames altijd met Real Madrid’

Real Madrid bereikte in mei van dit jaar voor 45 miljoen euro een akkoord met Flamengo over een transfer van Vinícius José Paixão de Oliveira Júnior, kortweg Vinícius Júnior, naar Santiago Bernabéu. De pas zeventienjarige aanvaller zal medio volgend jaar de overstap maken naar De Koninklijke, waarna hij nog tot halverwege 2019 op huurbasis in Rio de Janeiro blijft. Vinícius kan in principe al eerder naar de Spaanse hoofdstad gehaald worden, maar hij meent zelf nog niets vernomen te hebben van zijn toekomstige werkgever.

Real Madrid liet zes maanden geleden weten dat Vinícius eerder voor de Spaanse topclub zou kunnen gaan spelen 'als de clubs daar overeenstemming over bereiken'. Ofschoon het Braziliaanse wonderkind in nauw contact staat met Real Madrid, is de situatie nog altijd onveranderd. "Ik krijg het nieuws tot me via mijn vader en zo nu en dan ontving ik een appje, maar op dit moment ben ik gefocust op Flamengo. Ik heb contact met Marcelo en Casemiro, maar ik weet nog altijd niet wanneer ik naar Madrid zal vertrekken", zegt hij in gesprek met Fox Sports Brasil.

Vinícius speelde sinds mei 21 competitiewedstrijden (4 basisplaatsen) voor Flamengo, waarin hij goed was voor 3 doelpunten. In zijn vrije tijd speelt hij graag voetbalgames. "Ik speel altijd met Real Madrid, maar Flamengo zit er ook in. Als kind speelde ik de games al altijd en nu zit ik er zelf ook in. Dat vind ik enorm gaaf."