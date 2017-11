Keizer stellig: ‘Anders is het duel met PSV niet eens meer cruciaal’

Ajax bleef de laatste weken goed in het spoor van koploper PSV, tot afgelopen zondag. FC Utrecht nam de punten mee uit de Johan Cruijff ArenA door met 1-2 te winnen. Het gat met de lijstaanvoerder is opgelopen tot acht punten en trainer Marcel Keizer weet dat in aanloop naar de onderlinge ontmoeting met de Eindhovenaren geen wedstrijd meer verloren mag worden.