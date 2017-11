Drenthe: ‘Mourinho ging aan de telefoon helemaal tekeer tegen me’

José Mourinho is de reden dat Royston Drenthe vertrok bij Real Madrid, zo vertelt de oud-voetballer in een interview met Marca. De Portugese trainer zag het niet zitten in de linkspoot, met in eerste instantie een verhuurperiode bij Hércules als gevolg. Terugkijkend op zijn periode in Madrid, baalt Drenthe van de manier waarop het is gelopen.

Drenthe werd in 2007 door Real Madrid weggekocht bij Feyenoord. In eerste instantie ging het de goede kant op en ging hij de concurrentie aan met Marcelo. Maar uiteindelijk klikte het niet met Mourinho. "Hij zorgde ervoor dat ik vertrok bij Real Madrid", zegt Drenthe nu jaren later. "Ik had serieuze woordenwisselingen met hem omdat ik niet blij was met wat hij met me heeft gedaan. In de voorbereiding van 2010 werkte ik heel hard. Na de blessure van Marcelo hoopte ik te spelen, maar ineens belde hij me op deadlineday en zei hij dat ik moest gaan. Ik had minder dan 24 uur om een club te kiezen. Ik kon het niet geloven. Ik had een stevige discussie met hem, maar hij zei dat ik niets kon doen. Ik ben op huurbasis vertrokken naar Hércules.”

De oud-speler van Feyenoord vond al snel zijn draai in Alicante en groeide uit tot dragende kracht. Hij werd zelfs opgeroepen voor het Nederlands elftal, maar niet lang daarna ging het mis. "Het probleem was dat ze stopten met betalen, waardoor ik stopte met trainen. Mourinho ging aan de telefoon helemaal tekeer tegen me. Ik kon dat niet maken omdat ik een speler van Real Madrid was, zei hij. Je moet hem eens zien als ze hem niet zouden betalen. Vanaf dat moment gingen de dingen mis. Ik gooide mensen uit mijn leven en zelfs fans kwamen naar m'n huis om me te zoeken.”

Drenthe keerde uiteindelijk terug bij Real Madrid, al waren zijn kansen daar verkeken. "Mourinho isoleerde me volledig toen ik aankwam. Hij wilde niet dat ik in de buurt van het eerste team kwam vanwege wat ik gedaan had in Alicante. Daar was ik, alleen trainend. Ik voelde me verschrikkelijk. Het was een erg moeilijk moment, omdat ik wist dat mijn carrière bij Real erop zat."