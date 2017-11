FC Utrecht kan belletje uit Engeland verwachten

Wolverhampton Wanderers hoopt zich te versterken met João Carvalho. De middenvelder speelde in de terugronde van vorig seizoen op huurbasis voor Vitória Setúbal. (Record)

Luciano Narsingh kan een fraaie transfer maken. De vleugelaanvaller kan nog geen potten breken bij Swansea City, maar staat desondanks in de belangstelling van Fenerbahçe. (Takvim)

Napoli is bezig met de opvolging van José Manuel Reina. De topclub uit de Serie A denkt aan Mattia Perin (Genoa), Géronimo Rulli (Real Sociedad) en Bernd Leno (Bayer Leverkusen). (Corriere dello Sport)

Alberto Moreno heeft nooit overwogen om Liverpool in de zomer te verlaten. De linksback vond zichzelf goed genoeg en zegt dat hij de criticasters nu wel stil heeft gekregen. (Marca)