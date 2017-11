Evra wordt voor zeven maanden geschorst en verlaat Marseille

Patrice Evra kan voorlopig niet in actie komen in Europees verband. De tuchtcommissie van de UEFA (CEDB) maakt namelijk bekend dat de verdediger van Olympique Marseille tot 30 juni 2018 geen wedstrijden mag spelen in een UEFA-competitie, zoals de Europa- en Champions League.

De 36-jarige linksback moet tevens een boete van tienduizend euro betalen aan de Europese voetbalbond. Hij mag nog wel in actie komen op nationaal niveau, maar dat gaat niet meer bij Marseille gebeuren. De club schorste hem vorige week vrijdag al voor onbepaalde tijd en maakt nu bekend dat de arbeidsovereenkomst is ontbonden.

Evra kreeg het voor de Europa League-wedstrijd tegen Vitoria Guimarães aan de stok met een supporter van de Franse club en deelde hem een trap tegen het hoofd uit. De UEFA schorste hem alvast voor één wedstrijd en daar is nu dus een flinke sanctie bovenop gekomen. Marseille moet overigens een boete van 25.000 euro betalen omdat er supporters op het veld liepen en zij de orde verstoorden.

Voor Evra zit zijn tijd er bij l’OM hoe dan ook op. "Het is een trieste dag. Allereerst voor Evra, ten tweede voor de fans omdat hun goede naam is besmeurd door enkelen, en ten slotte voor het instituut Olympique Marseille”, zegt directeur Jacques-Henri Eyraud. Of de 81-voudig international zijn carrière elders wil vervolgen, is niet bekend. Hij kwam eerder uit voor Juventus, Manchester United, AS Monaco, OGC Nice, Calcio Monza, Marsala, Paris Saint-Germain, Brétigny en Les Ulis.