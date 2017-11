Neymar wijst media terecht: ‘Dat is iets wat mij erg stoort, ja’

Volgens onder meer LANCE! heeft Neymar spijt van zijn transfer naar Paris Saint-Germain en heeft hij dat enkele spelers van Barcelona onlangs ook medegedeeld. Een van de redenen zou een stroeve relatie met trainer Unai Emery en aanvaller Edinson Cavani zijn, maar na de interland tegen Japan (1-3 winst) ontkende Neymar vrijdag alle geruchten.

“Ik ben erg gelukkig in Parijs. Mijn statistieken zijn perfect, ik ben gelukkig en ben een speler die gemotiveerd is om alles te geven op het veld. Jammer genoeg zit mij wel iets dwars. Ik heb namelijk geen problemen met Edinson Cavani, ben hier niet gekomen om herrie te schoppen. Ik ben hier gekomen om te helpen, om bij te dragen, om mijn coach te helpen. Het is dus iets wat mij erg stoort, ja. Ik heb er met Tite over gesproken, dus ik vraag jullie om te stoppen, om correct te berichten. Daar is niets mis mee”, aldus Neymar.

Neymar Jr. mag twee keer aanleggen vanaf elf meter. De eerste keer gaat het goed, maar de tweede keer niet! 🙈 Geplaatst door voetbalzone op vrijdag 10 november 2017

“Ik ben heel eerlijk: ik houd niet van geruchten en verzonnen verhalen. Ik word ongemakkelijk van mensen die denken alles te weten, maar niets weten. Misschien is het maar beter dat jullie dit direct van mij horen. Ik heb ook geen problemen bij Paris Saint-Germain. Wat mij stoort, is de druk van de pers. Ik ben een jongen die wil winnen, van prijzen houd en daar ook voor naar PSG is gekomen. Maar goed: ik was gelukkig toen ik Barcelona verliet en ben nu nog steeds gelukkig”, aldus Neymar.

De 25-jarige Neymar maakte voor 222 miljoen euro de overstap naar de koploper van de Ligue 1 en speelde tot dusverre twaalf wedstrijden in Frankrijk. Daarin kwam de 81-voudig international tot elf doelpunten en negen assists. In dienst van Barcelona kwam Neymar eerder tot 105 treffers en 80 assists in 186 officiële optredens. Zijn contract in het Parc des Princes loopt nog tot de zomer van 2022 door.