Neymar vertolkt hoofdrol bij Brazilië met goal en gemiste strafschop

De nationale ploeg van Brazilië heeft met speels gemak af weten te rekenen met Japan. De ploeg van Tite stond bij rust al met 0-3 voor tegen Japan en won uiteindelijk met 1-3. Neymar scoorde een keer in Lille en miste nog een strafschop. Brazilië kan zich nu richten op de oefenwedstrijd tegen Engeland van komende dinsdag.

Brazilië zat na tien minuten al op rozen, want toen benutte Neymar een strafschop na een overtreding van Maya Yoshida. De ‘bezoekers’ hadden de marge na zeventien minuten kunnen verdubbelen, ware het niet dat Neymar zijn tweede penalty niet wist te verzilveren. Doelman Eiji Kawashima kreeg er een hand tegenaan, maar was later wel kansloos op een kanonskogel van Marcelo. De linksback van Real Madrid pikte een afvallende bal op en hamerde die met zijn rechter in het dak van het Japanse doel.

Japan probeerde hoog druk te zetten om tot aanvallen te komen, maar Brazilië speelde zich daar steeds onderuit en Alisson hoefde voor rust dan ook nauwelijks serieus in actie te komen. Wel kwam de doelman een keer goed weg toen Yoshida uit een vrije trap de lat raakte. Tien minuten voor de pauze werd het 0-3: Gabriel Jesus tikte bij de tweede paal binnen na een lage voorzet van Danilo en maakte zijn achtste doelpunt in twaalf interlands. Brazilië zocht zodoende met een goed gevoel de kleedkamer op.

In de tweede helft gaf Brazilië duidelijk minder gas en bondscoach Tite gaf ook enkele belangrijke spelers met het oog op de interland tegen Engeland rust. De geelhemden kwamen nauwelijks tot serieuze kansen en scoorden ook niet meer, maar Japan wist het doel wél te vinden. Tomoaki Makino kopte raak uit een hoekschop van Yosuke Ideguchi en liet voormalig PSV’er Cássio Ramos kansloos: 1-3. Verder kwamen de Aziaten van bondscoach Vahid Halihodzic niet meer in Stade Pierre-Mauroy.