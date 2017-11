Xavi kondigt afscheid aan: ‘Ik wil daarna door als coach’

Xavi Hernández is bezig aan zijn laatste seizoen als profvoetballer, zo geeft hij toe tegenover Sport. De 37-jarige middenvelder speelt momenteel voor het Qatarese Al-Sadd, waar zijn contract komende zomer afloopt. Vanaf komende zomer gaat Xavi zich richten op zijn carrière als trainer.

"Ik ben vermoeider na wedstrijden, en heb langere tijd nodig om te herstellen. Dit is zeker mijn laatste seizoen als voetballer. Ik wil daarna door als coach", zegt Xavi, die sinds 2015 in Qatar onder contract staat. Al-Sadd nam hem destijds over van Barcelona, waar de middenvelder tot dan zijn hele carrière had gespeeld.

Xavi speelde 767 wedstrijden in het shirt van Barça, een clubrecord. Met Barcelona won de middenvelder zo'n beetje alles wat er te winnen valt, zoals vier keer de Champions League en twee keer het wereldkampioenschap voor clubs. Met Spanje werd de 133-voudig international daarnaast twee keer Europees kampioen en eenmaal wereldkampioen.