Van der Vaart over ‘domste actie ooit’: ‘Ik had er geen spijt van’

Rafael van der Vaart wilde in 2007 dolgraag een transfer maken naar Spanje. De middenvelder, destijds in dienst van Hamburger SV, genoot concrete interesse van Valencia, maar zijn toenmalige werkgever weigerde hem te verkopen. Om een transfer te forceren, liet Van der Vaart zich fotograferen met een shirt van Valencia.

Dit leidde tot een grote rel in Duitsland en Van der Vaart noemt het ‘zijn domste actie ooit’.”Huub Stevens (destijds trainer HSV, red.) zei: Wat ben je nou aan het doen? Ik zei: foutje. Maar ik had er geen spijt van”, zegt de middenvelder, tegenwoordig in dienst van het Deense FC Midtjylland, in gesprek met RTL. “Valencia bood 25 miljoen euro, veel geld voor die tijd, en nog zei HSV nee. Ik werd helemaal gek.”

“Toen stond de Spaanse pers voor de deur met een shirt”, vervolgt Van der Vaart, die een dag nadat de foto op de voorpagina’s van de Duitse kranten verscheen het met Hamburger SV opnam tegen Bayer Leverkusen. “Ik begon te spelen en speelde mijn beste wedstrijd ooit. Na twintig minuten waren ze stil. In de laatste twintig minuten van de wedstrijd kregen we een penalty bij 0-0.”

“Ik heb er toen serieus over nagedacht om die bal de derde ring in te schieten”, herinnert de middenvelder zich. “Het was best wel heftig en ik had het helemaal gehad. Maar ik dacht: nee, ik ben een sportman. Het maakt me geen reet uit, ik knal die bal binnen. En hij ging erin.”