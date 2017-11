Messi besloot te stoppen: ‘Ik zei dat in het heetst van de strijd’

Lionel Messi kondigde na de verloren finale om de Copa América tegen Chili het einde van zijn interlandcarrière aan. “Het is voor iedereen beter. Dit is mijn beslissing. De finale bereiken en niet winnen is voor ons niet voldoende. Ik heb alles gegeven, altijd geprobeerd om kampioen worden, maar het heeft niet zo mogen zijn. Het is over. Dat is hoe ik me nu voel.” De aanvaller kwam daar twee maanden later weer op terug: “Ik heb overwogen er definitief mee te stoppen, maar ik voel te veel liefde voor mijn land en dit shirt.” Vervolgens gidste Messi zijn land naar het WK in Rusland.

De dertigjarige Messi, die 122 interlands achter zijn naam heeft staan, is blij dat hij bij los Albicelestes is gebleven en heeft er spijt van dat hij resoluut zei dat hij ermee zou stoppen. “Het was een beslissing die ik in het heetst van de strijd nam en ik schaamde mij vervolgens om te zeggen dat ik terug wilde keren”, vertelt hij aan DIRECTV Sports.

“El Patón (Edgardo Bauza, red.) en mijn medespelers hebben het makkelijker voor mij gemaakt om terug te keren. Ik ben dertig, maar heb er nog altijd plezier in. Ik geniet van ieder moment, op en buiten het veld. Ik ben wat meer relaxed. Als ze mij bekritiseren, dan ervaar ik dat tegenwoordig ook heel anders”, besluit Messi, die 61 doelpunten maakte voor de Zuid-Amerikanen.